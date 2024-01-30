Meteoroloji ve AKOM saat verdi: İstanbul’a yeni kar yağışı uyarısı
Türkiye genelinde Balkanlardan gelen soğuk hava etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı kar yağışı kendisini gösterdi. Meteoroloji, İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ise öğle saatlerine kadar kar yağışının etkili olacağı ve kar sağanakları görülebileceği uyarısında bulundu.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişleri etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan megakent için yeni kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji, 30 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki, soğuk hava ve kar yağışı ne zaman etkisini kaybedecek? Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...
AKOM saat verdi: İstanbul'a kar yağışı uyarısı
AKOM, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.
İBB'nin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı bildirildi.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul’da salı günü öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur, yükseklerde de kar yağışı beklentisinin devam ettiğini ifade etti. Çelik, "Şu anda İstanbul’da aralıklarla karla karışık yağmur görüyoruz. Salı günü öğle saatlerinden sonra ve çarşamba günü için İstanbul’da yağmur bekliyoruz. Perşembe günü için yağış yok. Cuma günü için yağmurlu kısa süreli bir yağış var. Hafta sonu ise yine İstanbul’da parçalı az bulutlu bir hava beklentimiz var. Sıcaklık İstanbul’da da kademeli olarak yükselecek. Salı ve çarşamba günü 7-8 derece olan sıcaklıklar, hafta sonunda 10 derece ve üzerine çıkacak" diye konuştu.