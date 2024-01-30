Meteoroloji ve AKOM saat verdi: İstanbul’a yeni kar yağışı uyarısı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişleri etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan megakent için yeni kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji, 30 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki, soğuk hava ve kar yağışı ne zaman etkisini kaybedecek? Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

AKOM, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.