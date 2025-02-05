Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarı: İstanbul'da kar yağışı için saat verildi!

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir kısmı Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altına giriyor. Yetkililer, Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve zaman zaman yoğun kar yağışı olacağına dikkat çekiyor.