Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarı: İstanbul'da kar yağışı için saat verildi!
İstanbul'da kar yağışı için gözler bugündeydi. Yağışlar yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışları için yeni uyarılar geldi.
İstanbulluların günlerdir merakla sorduğu "İstanbul'a kar gelecek mi?" ve "İstanbul'da kar yağacak mı?" soruları nihayet yanıt buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, megakentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek bölgelerde kar yoğun bir şekilde görüldü.
AKOM'DAN UYARI GELDİ
AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir kısmı Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altına giriyor. Yetkililer, Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve zaman zaman yoğun kar yağışı olacağına dikkat çekiyor.