Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm

GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞI

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da yarın sabah saatlerinde hava 25°C ve parçalı bulutlu olacak. Öğleye doğru sıcaklık 29°C’ye kadar yükselirken, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek ve sıcaklık 24°C’ye düşecek.