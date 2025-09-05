Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul da dahil olmak üzere birçok il için art arda uyarılar yayımladı. Marmara Bölgesi’nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor ve 8 il için sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) art arda uyarılarda bulundu.Marmara Bölgesi’nde yarın şiddetli sağanak yağış beklenirken, 8 il için sarı kodlu alarm ilan edildi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞI
AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da yarın sabah saatlerinde hava 25°C ve parçalı bulutlu olacak. Öğleye doğru sıcaklık 29°C’ye kadar yükselirken, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek ve sıcaklık 24°C’ye düşecek.
Gece boyunca ise 22°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranının yüzde 55 ile 85 arasında değişeceği, poyrazın ise 30 ila 60 km/s hızla eseceği aktarıldı.