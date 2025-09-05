  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm

Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul da dahil olmak üzere birçok il için art arda uyarılar yayımladı. Marmara Bölgesi’nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor ve 8 il için sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) art arda uyarılarda bulundu.Marmara Bölgesi’nde yarın şiddetli sağanak yağış beklenirken, 8 il için sarı kodlu alarm ilan edildi.

1 | 8
Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm - Sayfa 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞI

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da yarın sabah saatlerinde hava 25°C ve parçalı bulutlu olacak. Öğleye doğru sıcaklık 29°C’ye kadar yükselirken, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek ve sıcaklık 24°C’ye düşecek.

2 | 8
Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm - Sayfa 3

Gece boyunca ise 22°C’ye kadar gerileyecek. Nem oranının yüzde 55 ile 85 arasında değişeceği, poyrazın ise 30 ila 60 km/s hızla eseceği aktarıldı.

3 | 8
Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 7 il için sarı alarm - Sayfa 4

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Cumartesi günü Karadeniz üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların 30°C’nin altına ineceği, önümüzdeki hafta boyunca ise kısa süreli ve yer yer kuvvetli sağanakların devam edeceği bildirildi.

4 | 8