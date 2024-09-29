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  4. Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi

Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi

İstanbul dahil birçok ilde akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul için beklenen gök gürültülü sağanak yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu.

Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi - Sayfa 1

İstanbul, son sıcak günlerini geride bırakıyor. Eylül ayında sıcaklıkların 33 dereceye kadar yükseldiği şehirde, yeni hafta sağanak yağış ve soğuk hava ile başlayacak.

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Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi - Sayfa 2

Sıcaklıkların Balkanlar'dan gelen hava dalgasıyla birlikte 15 derece birden düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışın hafta boyu devam edeceği bildirildi.

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Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi - Sayfa 3

ÖĞLEDEN SONRA SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak.

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Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi - Sayfa 4

AKŞAM SAATLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Akşam saatlerinde ise Marmara’nın batısının, gece saatlerinde ise Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış​ etkili olacak.

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