Meteoroloji ve Valilik İstanbul'u peş peşe uyardı! Sağanak yağış için saat verildi
İstanbul dahil birçok ilde akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul için beklenen gök gürültülü sağanak yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu.
İstanbul, son sıcak günlerini geride bırakıyor. Eylül ayında sıcaklıkların 33 dereceye kadar yükseldiği şehirde, yeni hafta sağanak yağış ve soğuk hava ile başlayacak.
Sıcaklıkların Balkanlar'dan gelen hava dalgasıyla birlikte 15 derece birden düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışın hafta boyu devam edeceği bildirildi.
ÖĞLEDEN SONRA SICAKLIK DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak.
AKŞAM SAATLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Akşam saatlerinde ise Marmara’nın batısının, gece saatlerinde ise Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.