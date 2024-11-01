Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu
Meteoroloji, 1 Kasım 2024 Cuma gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA SICAKLIĞI
Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
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