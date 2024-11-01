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  4. Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu

Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu

Meteoroloji, 1 Kasım 2024 Cuma gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu - Sayfa 2

Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji verileri belli oldu: Bugün hava nasıl olacak? İşte 01 Kasım 2024 hava durumu - Sayfa 4

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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