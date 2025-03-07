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Meteoroloji yeni raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artacak... İşte bölge bölge hava durumu

Meteoroloji, 7 Mart 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji yeni raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artacak... İşte bölge bölge hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji yeni raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artacak... İşte bölge bölge hava durumu - Sayfa 2

Yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji yeni raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artacak... İşte bölge bölge hava durumu - Sayfa 3

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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Meteoroloji yeni raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artacak... İşte bölge bölge hava durumu - Sayfa 4

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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