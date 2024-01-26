Meteoroloji'de 31 il için yoğun kar yağışı uyarısı: Ankara'da başladı, İstanbul'da ne zaman yağacak?

Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ocak'a ilişkin hava durumunu yayınladı. Raporda 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi. Şehrin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.