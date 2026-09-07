Meteoroloji’den 10 il için sağanak, birçok bölgeye kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Düzce, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan’da yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara’nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgâr öngörülüyor. Bu bölgelerde rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.