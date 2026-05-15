Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu alarm: Çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 15 Mayıs 2026 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 11 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'de yer yer sis ve pus bekleniyor.