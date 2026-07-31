  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İşte sıcaklık tahminleri

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İşte sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör; yurdun kuzey ve iç kesimleri çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak , Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 31 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

1 | 13
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 | 13
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

3 | 13
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

4 | 13