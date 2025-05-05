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  4. Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde batı kıyı ilçeleri yerel olmak üzere mevzii sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

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