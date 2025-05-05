Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı