Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı (25 Ekim 2025 hava durumu)
Meteoroloji, yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yağışlı hava konusunda uyardı. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı verildi.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.