Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı (25 Ekim 2025 hava durumu)

Meteoroloji, yurt genelinde yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Karadeniz’de kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 12 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji, yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yağışlı hava konusunda uyardı. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

