Meteoroloji'den 13 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Muğla’da kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın’ın batı ilçeleri ile İzmir’in batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.