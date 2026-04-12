Meteoroloji'den 13 il için yağmur ve kar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminler
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Ankara ve Konya ile Sinop'un aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'da kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 12 Nisan 2026 hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu