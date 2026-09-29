Meteorolojiden 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Eylül 2026 hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
UŞAK 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı