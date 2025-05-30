Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, 30 Mayıs 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 14 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.