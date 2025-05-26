Meteoroloji'den 15 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte 26 Mayıs 2025 Pazartesi il il hava durumu tahminleri…
Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
BALIKESİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu