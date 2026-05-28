Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 28 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri…

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu (Çanakkale hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetil olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

