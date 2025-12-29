Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile İskenderun Körfezi çevresinde yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 29 Aralık il il hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra zamanla güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı1: Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli yağış uyarısı2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don olayı uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu