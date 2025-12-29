Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı1: Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağış uyarısı2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.