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  4. Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak

Ülkenin batı kesimi, yeni haftaya Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklıklarının, kuzey kıyılarında 4-8 derece, iç bölgelerde ise 12-15 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 16 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak - Sayfa 2

Soğuk havanın yarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk etmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak - Sayfa 3

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

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Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak - Sayfa 4

Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.

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