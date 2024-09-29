Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıkta ani düşüş yaşanacak
Ülkenin batı kesimi, yeni haftaya Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklıklarının, kuzey kıyılarında 4-8 derece, iç bölgelerde ise 12-15 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 16 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Soğuk havanın yarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk etmesi öngörülüyor.
Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.