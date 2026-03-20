Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, 20 Mart 2026 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 17 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Düzce, Zonguldak, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da sağanak, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.