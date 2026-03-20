Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm: Sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.