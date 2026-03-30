  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 30 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusunda kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

1 | 13
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2 | 13
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 | 13
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu

4 | 13