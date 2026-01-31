Meteoroloji'den 18 il için 'sarı' kodlu alarm: Sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava için uyarı yaptı. Çok sayıda ilde etkili ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgârın bazı bölgelerde fırtına hızına ulaşacağı açıklandı. Doğu illerinde ise buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.
Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.