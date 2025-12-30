Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu sağanak uyarısı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı