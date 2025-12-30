Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu sağanak uyarısı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz’de sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğuda buzlanma, don, pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 30 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaycağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don olayı uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı