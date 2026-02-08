Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu uyarı verildi: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak ile Balıkesir'in kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 8 Şubat 2026 hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı