Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu yağmur ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman’ın sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi tahmin ediyor. İşte 29 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgeni güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı Ege, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı