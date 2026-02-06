Meteoroloji’den 20 ilde sarı kodlu uyarı: Sel ve fırtına tehlikesi sürüyor
Meteoroloji, iç ve kuzey kesimlerde 20 ilde fırtına uyarısı yaptı. Ege'de 2 can kaybına neden olan kuvvetli yağışlar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ve hafta sonu tüm yurtta yağış var. Kıyı Ege ve Akdeniz'de şiddetli sağanak iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Özellikle Ege bölgesinde sel ve su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışlar bugün de devam edecek.
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.
20 ile sarı kodlu uyarı
MGM; Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yaptı.
Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için ise saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yayınlandı.
Çığ tehlikesi devam eden bölgeler
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ise sürüyor. MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı.
MGM'nin haftalık tahminlerine göre yağışlar hafta sonu ve yeni haftada da yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye devam edecek.