Meteoroloji’den 20 ilde sarı kodlu uyarı: Sel ve fırtına tehlikesi sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ve hafta sonu tüm yurtta yağış var. Kıyı Ege ve Akdeniz'de şiddetli sağanak iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Ege bölgesinde sel ve su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışlar bugün de devam edecek.