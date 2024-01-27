Meteoroloji'den 26 il için alarm: AKOM'dan İstanbul'a saatli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den birçok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'a kar yağışı için saat ve tarih verdi. Başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacak. İşte illere göre hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, 16 kente de sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
MGM tarafından Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı.
Kuvvetli kar yağışı uyarısı
Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM İstanbul'a kar yağışı için saat verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.