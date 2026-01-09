Meteoroloji'den 27 ile 'sarı' kodlu uyarı: Sıcaklık ani düşecek, kar yağışı ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 9 Ocak 2025 cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 27 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Düzce, Sinop, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanak, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.