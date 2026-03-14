Meteoroloji'den 3 bölge için saatli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu ile (Erzincan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
DOĞU'DA BUZLANMAYA, İÇ KESİMLERDE SİSE DİKKAT
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.