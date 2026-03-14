Meteoroloji'den 3 bölge için saatli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu ile (Erzincan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.