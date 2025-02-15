Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu)
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ile 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.