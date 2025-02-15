Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.