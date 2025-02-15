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  4. Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu)

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu)

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ile 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu) - Sayfa 2

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu) - Sayfa 3

SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı (15 Şubat 2025 hava durumu) - Sayfa 4

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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