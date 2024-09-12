Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu