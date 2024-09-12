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  4. Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre: Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı ve Bursa'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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