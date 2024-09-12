Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre: Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı ve Bursa'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu