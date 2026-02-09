Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı