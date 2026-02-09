Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay’ın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı