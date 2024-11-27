Meteoroloji’den 3 kente sarı kodlu uyarı! 'Kar ve fırtına çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç ve kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Meteoroloji 'çok kuvvetli gelecek' diyerek o kentlere sarı kodlu uyarı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Ülkenin birçok bölgesinde kar, yağmur ve buzlanma etkili olurken, sıcaklıklarda bölgesel değişimler bekleniyor.