Meteoroloji’den 3 kente sarı kodlu uyarı! 'Kar ve fırtına çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.