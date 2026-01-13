Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya ve Mersin’in yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde sağanak, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize ile Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 13 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don olayı uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu