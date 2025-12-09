Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane’nin yağışlı geçmesi, Mersin’in gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. İşte 9 Aralık 2025 Salı il il hava durumu tahminleri...
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu