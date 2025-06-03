Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde olması bekleniyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.