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  4. Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Haziran 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde olması bekleniyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2
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Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı az bulutlu

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