Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya’nın gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce ile Sakarya’nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması tahmin ediliyor. İşte 14 Eylül 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve yer ye çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu