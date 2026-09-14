Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve yer ye çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu