Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 1 Aralık 2024 Pazar gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu