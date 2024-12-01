Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Ege'de sağanak, Marmara'da fırtına bekleniyor

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı