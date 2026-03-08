  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 8 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri…

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

