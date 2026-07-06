Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı