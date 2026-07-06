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  4. Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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