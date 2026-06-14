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  4. Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak...

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 14 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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