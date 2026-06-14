Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu