Meteoroloji'den 50 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’da kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 13 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km/saat üzeri esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı