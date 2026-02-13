Meteoroloji'den 50 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il tahminler

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.