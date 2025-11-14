Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu alarm: Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

  1. Ekonomim
Meteoroloji, 14 Kasım Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 6 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Adana, Hatay, Ankara, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

