Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç kesimleri ile güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 16 Nisan 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu