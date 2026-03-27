Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege’nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. İşte 27 Mart 2026 hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı