Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi şehirlerde etkili olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Edirne ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı