Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgara dikkat! İşte il il tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale'de çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. İşte 5 Şubat 2026 hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı