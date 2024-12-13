Meteoroloji'den 7 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Aradahan ve Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.