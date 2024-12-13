Meteoroloji'den 7 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgara dikkat
Meteoroloji, 13 Aralık 2024 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 7 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapıldı. Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Tokat ve Van'da kar yağışı, Kocaeli, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Rize ve Ardahan'da ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Aradahan ve Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.