Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek.
Türkiye'de bahar yağışlarının ardından hava sıcaklıkları hızla artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasına göre, birçok ilde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.
Uzmanlar, önümüzdeki hafta bazı bölgelerde sıcaklık rekorlarının kırılabileceği konusunda uyarıyor.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başladı ve bu hafta boyunca sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.