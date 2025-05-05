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  4. Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak

Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak - Sayfa 1

Türkiye'de bahar yağışlarının ardından hava sıcaklıkları hızla artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasına göre,  birçok ilde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

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Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak - Sayfa 2

Uzmanlar, önümüzdeki hafta bazı bölgelerde sıcaklık rekorlarının kırılabileceği konusunda uyarıyor.

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Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak - Sayfa 3

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başladı ve bu hafta boyunca sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

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Meteoroloji'den 7 Mayıs uyarısı: Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak - Sayfa 4

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji'nin işaret ettiği tarih ise 7 Mayıs Çarşamba.

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